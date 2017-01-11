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ترامب ينفي امتلاك روسيا معلومات محرجة ضده

  • 11/01/2017
  • النهار أون لاين
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ترامب ينفي امتلاك روسيا معلومات محرجة ضده تحميل الملف

نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صحة ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بشأن امتلاك روسيا "معلومات محرجة" عن حياته الشخصية والمالية.

وقال ترامب  في تغريدة له على موقع "تويتر" حسبما أفادت به قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم الاربعاء،  "إن كل ما نشر معلومات كاذبة وحملة سياسية مغرضة ضده".  وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الوثيقة المزعومة التي تمتلكها روسيا من 35 صحفة، تحتوي على معلومات عن الحياة الخاصة للرئيس الأمريكي المقبل وأيضا عن أموره المالية. كما تتضمن هذه المعلومات إثباتات على أن فريق ترامب كان على تواصل مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، التي انتصر فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

 

 

 

 

موضوع : ترامب ينفي امتلاك روسيا معلومات محرجة ضده
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