وزير العدل التركي يكشف هوية قاتل السفير الروسي في أنقرة

أعلنت وزارة العدل التركية، أنه تم التوصل إلى معلومات حول هوية منفذ عملية إغتيال السفير الروسي في أنقرة.

وأكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة "آي خبر" التركية، التوصل لمعلومات تفيد بارتباط القاتل بتنظيم "غولن"، لكنه قال إنه من غير الممكن حاليا الإعلان عنها بسبب سرية التحقيقات المستمرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 21 ديسمبر الفارط أن هناك مؤشرات على أن قاتل السفير الروسي في أنقرة ينتمي إلى تنظيم فتح الله غولن.

ويذكر أن السفير الروسي في أنقرة آندريه كارلوف، توفي متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء إلقاءه كلمة في مبنى متحف الفن خلال افتتاح المعرض المصور "روسيا بعيون الأتراك". وتمكنت قوات الأمن لاحقا من تصفية المهاجم في تبادل لإطلاق النار.