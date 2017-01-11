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إرتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية في أفغانستان إلى 58 قتيلا

  • 11/01/2017
  • النهار أون لاين
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إرتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية في أفغانستان إلى 58 قتيلا تحميل الملف

إرتفعت حصيلة قتلى3 هجمات انتحارية التي وقعت في أفغانستان أمس الثلاثاء، إلى 58 شخصاً، حسبما أفادت به وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء.

 ومن جهتها أكدت الامارات العربية المتحدة، اليوم الاربعاء، أن 5 من دبلوماسيها قتلوا في إقليم قندهار جنوب أفغانستان. للإشارة، فقد أعلن مصدر أمني أفغاني في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أن حوالي 30 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في عدة تفجيرات في العاصمة الأفغانية كابل وولاية هلمند جنوبي أفغانستان .كما أعلنت حركة طابان مسؤوليتها عن التفجير المزدوج الذي وقع في كابل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : إرتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية في أفغانستان إلى 58 قتيلا
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