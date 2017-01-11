تايوان ترسل سفنا وطائرات حربية بعد دخول حاملة طائرات صينة مياهها الإقليمية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من السفن الحربية الصينية تتقدمها حاملة الطائرات "لياونينغ" عبرت المياه الإقليمية لتايوان، ما استدعى من تايوان ذات الحكم الذاتي إلى إرسال سفنها وطائراتها الحربية لمراقبة مرورها.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية، قوله، إن حاملة الطائرات "لياونينغ" روسية الصنع العائدة من تدريبات في بحر الصين الجنوبي، لم تنتهك المياه الإقليمية لتايوان وإنما دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها في الجنوب الغربي. وأضاف، أنه نتيجة لذلك دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية "للمراقبة والتحكم" في مرور السفن الصينية عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل بين تايوان والصين..