أستراليا تصادر سفينة محملة بأسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

كشفت السلطات الأسترالية، أنه تم ضبط كمية من الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال، ويشتبه أن يكون مصدرها من إيران.

وأضاف المصدر أن سفينة تابعة للبحرية الاسترالية، كانت تقوم بدوريات في المنطقة، واعترضت سفينة صيد صغيرة، على بعد حوالي 170 ميلا بحريا قبالة ساحل عمان. وعثرت السلطات على أكثر من ألفي قطعة من الأسلحة، شملت أكثر من 1.9 ألف رشاش "AK-47" ومائة قذائف صاروخية.

وكشفت عدة تقارير أن إيران تستمر في عمليات تهريب الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن ، لدعمهم في مواجهة قوات الشرعية ومنذ انقلاب الحوثيين على الشرعية، كثفت إيران من تزويد حلفائها في اليمن بالسلاح والمال. وقد تم ضبط العديد من السفن الايرانية محملة بالسلاح في طريقها للمتمردين الحوثيين، كذلك نقل السفن الإيرانية صواريخ وأسلحة لأنصار الشيعة في اليمن.