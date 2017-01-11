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نشر تنظيم داعش الإرهابي، تسجيلا مصورا لرهينة ألماني اختطف قرب سواحل الفلبين في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة رويترز الإخبارية: "نشر مؤيدون لتنظيم داعش الإرهابي تسجيلا مصورا، اليوم الأربعاء، لرهينة ألماني يعتقد أن مسلحي جماعة أبو سياف الإسلامية الفلبينية خطفوه في نوفمبر". وظهر الرهينة "يورغن كانتنر" وهو يرتدي زيا برتقاليا ويقف في قبر تم حفره حديثا، حسب رويترز، ووراءه مسلحون مقنعون يرتدون ملابس سوداء يوجهون تهديدات للحكومة الألمانية ومن خلفهم علم التنظيم الارهابي.

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موضوع : بالصور.. داعش ينشر تسجيلا لرهينة ألماني مختطف في الفلبين

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