5 جرحى إثر هجوم على مقر حزب سياسي في الهند

اصيب ما لايقل عن خمسة اشخاص في اعقاب قيام رجال مسلحين مجهولين باطلاق النار، داخل مقر حزب مؤتمر ترينامول الحاكم فى خاراجبور، فى ولاية البنغال الغربية شرق الهند، اليوم الاربعاء، حسبما افادت به مصادر امنية. قال مصدر مسوؤل في الشرطة، وقع الحادث بعد ظهر اليوم، عندما كان المكتب التابع للحزب به جميع الموظفين، وألقى المسلحون اولا قنابل يدوية، على المكتب من الخارج، وبعد ذلك دخلوا الى المكتب واطلقوا النار بشكل عشوائي. واضاف ذات المصدر، ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى محلي احدهم في حالة خطيرة. وتم فتح تحقيق فى الحادث.