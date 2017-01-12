بالفيديو .. ملاسنة بين ترامب ومراسل سي أن أن على المباشر

دخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في ملاسنة كلامية مع مراسل شبكة "سي أن أن" الإخبارية، جيم أكوستا.

ترامب وبطريقة هجومية أسكت مراسل "سي أن أن"، قائلا له إن "منظمتكم فظيعة، وتنشر أخبارا مزيفة".

كوستا وبعد أن قال لترامب "هل يمكن أن تسمح لي بسؤال"، رد عليه الأخير: "لن أسمح"، وأشار على صحفية أخرى لتتوجه إليه بسؤال، متجاهلا حديث مراسل "سي إن إن".

وبعد منعه من التحدث، من قبل الرئيس الأمريكي الجديد، قال جيم أكوستا: "السيد الرئيس المنتخب، هذا غير ملائم".

وكانت شبكة "سي أن أن"، ردت في بيان لها على انتقاد ترامب، للتقرير الذي نشرته حول احتواء البيانات الأمنية المقدمة له، ولأوباما، ادعاءات تزعم امتلاك ناشطين من روسيا لمعلومات مالية شخصية عن الرئيس الأمريكي الجديد تسمح بابتزازه.