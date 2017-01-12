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بالفيديو ..عراك في البرلمان التركي بسبب صلاحيات أردوغان

  • 12/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالفيديو ..عراك في البرلمان التركي بسبب صلاحيات أردوغان تحميل الملف

شهد البرلمان التركي عراكا عنيفا بالأيدي أدى إلى كسر أنف أحد النواب، وإلحاق خسائر كبيرة بالممتلكات، بعد الخلاف العميق الذي تسببت به جملة من الإصلاحات الدستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. حسبما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وكشف ذات المصدر، أن حدة الخلاف  تصاعدت بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء التصويت على المواد، الثالثة والرابعة  والخامسة، من حزمة التعديلات المتكونة من 18 مادة التي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي. واعترض النواب المعارضون، على تصويت نواب الحزب الحاكم دون الدخول إلى الكابينات المقامة لضمان سرية الاقتراع. كما تبادل النواب الضربات وتراشقوا بالكراسي. مما أدى إلى، إصابة بعض المشاركين في العراك بجروح، بينهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاتح شاهين، الذي انكسر أنفه. على الرغم من العراك، تمكن البرلمان خلال الجلسة المضطربة من إقرار المواد الثلاث بأغلبية تراوحت بين 341 و343 صوتا. استمرت الجلسة حتى الساعات الأولى من الخميس ومن المتوقع أن يستأنف النواب العمل في اليوم نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 


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موضوع : بالفيديو ..عراك في البرلمان التركي بسبب صلاحيات أردوغان
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