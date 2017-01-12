جندى يطلق النيران على رفاقه ويقتل 4 منهم في الهند

قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية، أن جنديا من القوات شبه العسكرية الهندية في ولاية بيهار بشرق الهند، اطلق النيران على رفاقه اليوم الخميس ، ما أسفر عن مقتل 4 منهم.

وأضاف المسؤول، أن الحادث وقع خلال إفادة صحفية لافراد قوات الأمن الصناعى المركزى في مدينة أورانغ آباد بالولاية الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا من مدينة باتنا عاصمة بيهار. وفجأة أطلق الجندي النيران على رفاقه ما أدى إلى مقتل اثنين على الفور واصابة اثنين آخرين. وذكر المسؤول، أن الاثنين المصابين توفيا متأثرين بجراحهما في وقت لاحق في المستشفى. مضيفا أنه تم القاء القبض على المتهم وتم الأمر ببدء تحقيق في الحادث.



