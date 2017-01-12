الرئيسية أخبار عالمية جندى يطلق النيران على رفاقه ويقتل 4 منهم في الهند

جندى يطلق النيران على رفاقه ويقتل 4 منهم في الهند

  • 12/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 310
  • 0
جندى يطلق النيران على رفاقه ويقتل 4 منهم في الهند تحميل الملف

قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية، أن جنديا من القوات شبه العسكرية الهندية في ولاية بيهار بشرق الهند، اطلق النيران على رفاقه اليوم الخميس ، ما أسفر عن مقتل 4 منهم.

وأضاف المسؤول، أن الحادث وقع خلال إفادة صحفية لافراد قوات الأمن الصناعى المركزى في مدينة أورانغ آباد  بالولاية  الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا من مدينة باتنا  عاصمة  بيهار. وفجأة أطلق الجندي النيران على رفاقه  ما أدى إلى مقتل اثنين على الفور واصابة اثنين آخرين.  وذكر المسؤول، أن الاثنين المصابين توفيا متأثرين بجراحهما في وقت لاحق في المستشفى. مضيفا أنه تم القاء القبض على المتهم وتم الأمر ببدء تحقيق في الحادث. 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوع : جندى يطلق النيران على رفاقه ويقتل 4 منهم في الهند
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: