ظهور حالة جديدة لفيروس انفلونزا الطيور في الصين

تم الابلاغ عن حالة جديدة لفيروس انفلونزا الطيور أتش 7 أن 9 ، في مقاطعة هونان، وسط الصين اليوم الخميس، والتي تعد الثانية فى المقاطعة هذا العام، وذكر مركز المقاطعة لمراقبة ومنع الأمراض، أن المريض 59 عاما، وهو من مدينة يوانجيانغ، يعاني من حالة حرجة ويخضع لعلاج طبي. يذكر ان، اول حالة ظهرت هذا الموسم من فيروس انفلونزا الطيور أتش 7 أن 9 ، لرجل يبلغ من العمر 35 عاما، وتاكدت يوم السبت الماضي، ومن المرجح ان تنتشر حالات الإصابة بفيروس أتش 7 أن 9، فى فصلي الشتاء والربيع، وقد أبلغ عن أول إصابة بشرية به فى مارس 2013.