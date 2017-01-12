بالصور.. 12 قتيلا و15 جريح في حادث مرور بمصر

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في حادث مرور، وقع، الخميس، في الطريق الدائري الإقليمي في مدينة الصف بمحافظة الجيزة. وأوضحت صحيفة، اليوم السابع المصرية، أن الحادث وقع جراء، اصطدام مقطورة محملة بمواد بناء بحافلة وسيارة أجرة. وتفيد التحقيقات الأولية، بأن المقطورة المحملة بالحجارة الصغيرة ارتطمت بحافلة والسيارة، بسبب تعطل الكوابح. وأضافت التحريات، أن سائق المقطورة المتسبب فى الحادثة فر هاربا، ثم ألقي القبض عليه لاحقا. وقامت سلطات المرور، بإزالة حطام الحادث من المكان.