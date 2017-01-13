بالصور .. ماري لوبان تزور برج ترامب في نيويورك

شوهدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي، ماري لوبان في برج ترامب بمدينة نيويورك، الخميس، لكن متحدثا باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إنها لم تجتمع معه أو مع فريقه .

وقال المتحدث باسم الفريق الانتقالي شون سبايسر "لا اجتماعات مع أحد، إنه مبنى عام".

وحددت وكالة رويترز أن الرجال الذين كانوا مع لوبان هم لوي أليو شريكها ونائب رئيس الجبهة الوطنية ولودوفيك دو دان مستشارها للشؤون الدولية ورجل الأعمال الإيطالي جورج لومباردي وهو صديق لترامب ويعيش في برج ترامب .

وأكدت حملتها أن الزيارة التي تستغرق عدة أيام إلى نيويورك تتسم بطابع شخصي.



