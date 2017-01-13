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رفع حالة الطوارئ في فرنسا بسبب هبوب عاصفة قوية

  • 13/01/2017
  • النهار أون لاين
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رفع حالة الطوارئ في فرنسا بسبب هبوب عاصفة قوية تحميل الملف

رفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارىء والتأهب إلى اللون الأحمر في 5 مناطق و إلى البرتقالي في 48 منطقة أخرى بسبب هبوب عاصفة شديدة على شمال ووسط فرنسا.

 وذكرت هيئة الأرصاد، أن الطقس السىء الحالي سيستمر حتى الاثنين المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة مصحوبة بتساقط للثلوج وبرياح شديدة تصل سرعتها الى 140كلم/الساعة.  وأضافت أن العاصمة الفرنسية "باريس" و منطقة "ايل دو فرانس" ستشهد تساقط للثلوج وكذلك في وسط و شمال فرنسا. وتسببت العاصفة التي اطلق عليها اسم "ايجون" في انقطاع الكهرباء عن نحو 190 ألف منزل وتم تعديل بعض رحلات الطيران و تغير مسار رحلات أخرى بمطار "بوفيه-باريس"، فضلا عن توقف حركة القطارات بالنسبة للرحلات المتجهة من باريس الى منطقة "بيكاردي" الواقعة في شمال فرنسا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : رفع حالة الطوارئ في فرنسا بسبب هبوب عاصفة قوية
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