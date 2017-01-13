هذا ما قالته روسيا بخصوص نشر مدرعات أمريكية في بولونيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن روسيا تعتبر نشر دبابات ومركبات مدرعة أمريكية في بولونيا بمثابة "تهديد لأمنها ومصالحها".

وأضاف بيسكوف، في تصريحات اليوم الجمعة، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، تعليقا على أنباء أفادت بدء وصول دبابات ومركبات مدرعة أمريكية بالإضافة إلى نحو 3000 جندي إلى بولونيا، إن "أي دولة يمكن أن تنظر لتراكم وجود عسكري أجنبي بالقرب من حدودها بشكل سلبي ونحن نراه بالفعل بهذه الطريقة". وتابع بيسكوف، قائلا "نفسر ذلك على أنه تهديد لنا ونعتبره أفعالا تهدد مصالحنا وأمننا"، مشيرا، إلى أن الولايات المتحدة "ليست حتى جزءا من أوروبا ورغم ذلك هناك تراكم عسكري لها بالقرب من الحدود الروسية".

وكانت أنباء أفادت، في وقت سابق اليوم، ببدء وصول دبابات ومركبات مدرعة أمريكية بالإضافة إلى نحو 3000 جندي إلى بولونيا فيما اعتبر أكبر تعزيزات عسكرية ترسلها الولايات المتحدة إلى أوروبا منذ عقود. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، لطمأنة أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مواجهة ما يصفه "أي تهديد محتمل" من روسيا. وتصل تلك المعدات والقوات قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة بشكل رسمي في 20من جانفي الجاري، وهو الذي أشار في مناسبات عديدة إلى عزمه تحسين العلاقات مع روسيا.