السجن 3 سنوات للمصورة التي ركلت لاجئا سوريا على الحدود المجرية-الصربية

أصدرت محكمة مجرية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على المصورة بيترا لازلو التي ركلت لاجئا سوريا وأسقطته أرضا هو وطفله الذي كان يحمله في أثناء هروبهما من الشرطة على الحدود المجرية-الصربية.

وقضت المحكمة المجرية في ولاية "روكزي"، بسجن لازلو لمدة 3 أعوام، مع وقف التنفيذ، أي تأجيل تنفيذ العقوبة لأجل غير مسمى، وذلك إثر إدانتها بـالمعاملة السيئة وبالتسبب في إصابة شخص.وفي المقابل، بررت المتهمة لازلو عن تصرفها بأنها قامت بإبعاد اللاجئين بواسطة رجلها، فيما اعتبر القاضي أن الجريمة التي ارتكبتها الصحفية المصورة أدت إلى سخط في المجتمع، وليس هناك أي دليل يدعم دفاعها عن نفسها.وللذكر، فقد كانت المصورة الصحفية المجرية، بيترا لازلو، تغطي في الثامن من سبتمبر 2015، مع مجموعة من الإعلاميين، هروب اللاجئين من أمام الشرطة في ولاية "روزكي" على الحدود المجرية–الصربية، حين قامت بركل فتاة صغيرة من اللاجئين، ورجلا يحمل طفله، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة عبر العالم.