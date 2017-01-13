عطل غريب يصيب ملايين الحسابات على موقع فايسبوك

أفادت تقارير إعلامية أن خدمات موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قد تعطلت لفترة محدودة من الزمن مساء اليوم الجمعة. وحسب نفس المصدر، فإن الخلل المفاجئ والذي وقع بشكل غريب، قد ملايين الحسابات عبر العالم، منها الجزائر. وقد وجد مستخدمو موقع فايسبوك في الجزائر صعوبة كبيرة في دخول صفحاتهم وحساباتهم والتصرف فيها، قبل أن يتبين في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بخلل عام وشامل مس أغلب الصفحات والحسابات. وقال خبراء في مجال منصات التواصل الاجتماعي، أن أجزاء من وسط أوروبا، والجهة الشرقية، من الولايات المتحدة، وإفريقيا شهدت تعطلا للموقع. وينتظر، أن يعلق مسؤولو فايسبوك على الحادثة التي تسببت بتعطل حسابات ملايين المستخدمين.