أعلن الفرع الإيطالي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة اليوم الجمعة، عن عبور حوالي 26 ألف طفل البحر إلى أوروبا على متن قوارب الهجرة خلال العام 2016،ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن "الأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا، خاطروا بحياتهم ويواجهون مستقبل غير مؤكد، مشيرا إلى أن سنة 2016 عرفت وصول 25800 قاصرغير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم، ممن بلغوا إيطاليا عن طريق البحر،وهم أكثر من ضعف الوافدين عام 2015،حيث كان عددهم 12360.

وأوضح مدير قسم الطوارئ في المنظمة الأممية، لوتشو ميلاندري، أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة مقلقة في عدد الأطفال المستضعفين للغاية والذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا ،وأشار إلى أن النظم الحالية ليست كافية لحماية هؤلاء الأطفال الذين يجدون أنفسهم في بيئة مجهولة تماما، فهم في حالة هرب وهناك حاجة لاستجابة منسقة على المستوى الأوروبي للحفاظ على سلامتهم.هجرة 26 ألف طفل نحو أوروبا عبر البحر خلال 2016