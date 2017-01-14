مقتل 15 شخصا في سلسلة تفجيرات بنيجيريا

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم، أمس الجمعة، في سلسلة تفجيرات إنتحارية وقعت بمدينة أداماوا بشمال شرق نيجيريا.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادر أمنية، إن 4 انتحاريين فجروا أنفسهم في سوق مكتظة بالناس، صباح الجمعة، بمنطقة ماداغالي بمدينة أداماوا في شمال شرق نيجيريا. بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات الإنتحارية. وفي سياق متصل، لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون في 3 تفجيرات وقعت بنفس المدينة المذكورة سابقا، أمس، استهدفت نقطة تفتيش ومركزا لقوات الأمن ومحطة حافلات. ونقلت الوكالة الفرنسية، عن مسؤولين في حكومة نيجيريا، قولهم، إن حركة "بوكو حرام" الإرهابية تقف وراء هذه التفجيرات.