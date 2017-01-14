فرنسا تقرّر العودة لنظام العمل بإجبارية ترخيص الآباء بسفر أولادهم القصر

كشفت اليوم السبت، وسائل إعلامية أن السلطات الفرنسية قرّرت العودة لنظام العمل بإجبارية موافقة الآباء وأولياء الأمور على سفر أولادهم القصر الذين يريدون مغادرة أراضيها اعتبارا من الغد الأحد بعدما تخلت عنه عام 2012.

وكشفت ذات المصادر، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها فرنسا لتفادي توجه القصر إلى أراضي سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمات متطرفة. للإشارة ينص القانون المدني الفرنسي على أن "الطفل الذي يغادر التراب الوطني دون مرافقة ولي أمره" يجب أن يحصل على "ترخيص خروج من الأراضي الفرنسية موقع من أحد الوالدين".