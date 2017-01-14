داعش يحرق 65 منزلا في أفغانستان

أقدم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على حرق مايزيد عن 65 منزلا بولاية ننغارهار شرق أفغانستان، حسبما أفادت به وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

ومن جهتهم أكد المسؤولون أفغانيون، أن عناصر تنظيم داعش أحرقوا المنازل في منطقة كوت، في وقت متأخر ليلة الجمعة إلى السبت. كما أكد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغارهار عطا الله خوجياني، وقوع الحادث. موضحا إلى أنه تم حرق 65 منزلا على الأقل، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وأضاف خوجياني أنه تم هجر المنازل، عندما اقتحم تنظيم داعش منطقتي "بادا جوندا" و"بار سيباي".وأوضح مسؤولون أفغانيون بمنطقة كوت، أن عناصر داعش أحرقوا المنازل، بسبب رفض سكان المنطقة مبايعتهم والتعهد بالولاء لهم.