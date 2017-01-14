ألمانيا تحجز 155 كلغ من المتفجرات وتوقف شخصين بجنوب البلاد

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم السبت، أنه قوات الأمن الألمانية حجزت كمية من المتفجرات قدرت بـ 155 كيلوغرام داخل شقة بمنطقة لاوترإكن بغرب البلاد، وألقت القبض على شخصين يشتبه في وجود صلة بينهم وبين المنظمات الإرهابية.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن المتفجرات المحجوزة هي محلية الصنع، مشيرة أن الموقوفين قد تكون لهما علاقة بجماعات إرهابية يمينية مثل "النازيين الجدد". وأضافت، أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما. وتشهد الاجهزة الأمنية في ألمانيا، حالة تأهب قصوى، خاصة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد، كان آخرها الهجوم عشية عيد الميلاد على سوق محلي في برلين، أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين.