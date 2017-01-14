مقتل جنديين في إشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بتركيا

قتل جنديين وأصيب إثنين آخرين في إشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني في مدينة بتليس جنوب شرق تركيا حسبما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ مدينة بتليس، أن إصابة الجنديين لا تشكل خطرا على حياتهما .مؤكدا أن القوات الأمنية ستواصل حربها بكل حزم ضد الإرهابيين. وتشن القوات التركية منذ جويلية 2015 عمليات عسكرية ضد حزب العمال في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا وشمال العراق قتل خلالها 1100 رجل أمن ومدني تركي وأكثر من عشرة آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني.



