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مسيرة نسائية بالقبعات الوردية للاحتجاج على تنصيب ترامب

  • 15/01/2017
  • النهار أون لاين
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مسيرة نسائية بالقبعات الوردية للاحتجاج على تنصيب ترامب تحميل الملف

في اليوم التالي لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ربما يتحول متنزه "ناشيونال مول" في واشنطن إلى بحر باللون الوردي بفضل مبادرة لامرأتين من لوس أنجلس .

ودعت كريستا سو وجاينا زويمان على مدى الشهرين الماضيين النساء من أنحاء العالم لصنع أكثر من مليون قبعة وردية، ترتديها المشاركات في مسيرة نسائية يوم 21 جانفي الجاري بهدف جذب الأنظار لقضايا حقوق الإنسان والمدنيين.

وقالت زويمان إن المشروع يهدف "لتشكيل بحر من القبعات الوردية مما سيمثل رسالة جماعية قوية ومرئية".

وأضافت أنه يهدف كذلك لجذب أنظار "الناس في أنحاء البلاد وحول العالم ممن يريدون أن يكونوا جزءا من المسيرة ولا يمكنهم حضورها بأنفسهم ويرغبون في دعم المشاركات فيها".

موضوع : مسيرة نسائية بالقبعات الوردية للاحتجاج على تنصيب ترامب
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