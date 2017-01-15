العراق يتوسط للمصالحة بين السعودية وإيران

قال التلفزيون الرسمي الإيراني السبت، إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نقل رسائل بين طهران والرياض في مسعى متواصل لاحتواء العداء بين البلدين الجارين.

ونقل التلفزيون عن الجعفري قوله إن خطوات الوساطة مستمرة منذ العام الماضي وإنه نقل رسائل بين البلدين، مضيفا أن أي أزمة في العلاقات الإيرانية السعودية تضر أيضا بالعراق والعكس صحيح.

وأوضح الوزير العراقي أنه نقل رسائل شفهية بين مسؤولي البلدين خلال الشهور الماضية وأنه سيحاول تقريب المواقف بينهما.

وساءت العلاقات بين إيران والسعودية وهما قوتان إقليميتان متنافستان بعد وفاة مئات الأشخاص ومعظمهم إيرانيون في حادث تدافع أثناء موسم الحج عام 2015. وتدهورت العلاقات مرة أخرى بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعي قبل عام مما دفع محتجين إيرانيين غاضبين لاقتحام السفارة السعودية في طهران وردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.