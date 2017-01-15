بلجيكا تعتقل 3 أشخاص للتحقيق معهم في قضايا إرهابية

قامت قوات الأمن البلجيكية، أمس السبت، بإعتقال 3 أشخاص خلال عمليات مداهمة لمنازل بالعاصمة بروكسل للتحقيق معهم في قضايا إرهابية.

وصرحت المتحدثة باسم دائرة الادعاء العام في بروكسل، أن عمليات التفتيش جاءت ضمن التحقيقات التي يجريها ممثلو الإدعاء في بروكسل، موضحة أن الشرطة لم تعثر على شئ في شقق الموقوفين، إلا أنه تم إعتقالهم لإجراء استجواب معهم. وتنفذ الشرطة البلجيكية من حين إلى آخر عمليات تفتيش في منازل ببروكسل، لتواجد أشخاص لهم علاقة بمنظمات إرهابية تنشط في سوريا. وفي هذا الصدد، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن المناطق التي تشهد عمليات تفتيش مكتفة هي التي يتواجد فيها الكثير من المهاجرين.