مجزرة دموية بعد اندلاع شجار بين عصابيتين في السجن

اندلع، أمس السبت، شجار عنيف بين عصابتين إجراميتين في سجن بالبرازيل، ما أسفر عن مقتل 3 سجناء على الأقل بقطع رؤسهم.

وقالت وسائل إعلامية، استناذا لإدارة السجون، أن الشجار وقع داخل سجن المسمى "الكاسوز" أحد أكبر سجون منطقة ريو غراندي دو نورتي بشمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن سبب اندلاع الشجار بين العصابتيين الإجراميتين يعود إلى المنافسة حول من يسيطر على إمدادات وبيع الكوكايين داخل السجن. وصرح منسق إدارة السجون في الولاية زيميلتون سيلفا، "حسب ما رأيناه، يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة سجناء على الأقل قتلوا لأننا تمكنا من رؤية رؤوسهم". وطوقت السلطات السجن لمنع أي محاولات للهرب منه، لكنها أوضحت أن الشرطة العسكرية وحرس السجن اضطروا للانتظار حتى الفجر لدخول المباني لأن السجناء قطعوا التيار الكهربائي ومدججون بالأسلحة. وللإشارة، تشهد السجون البرازيلية في الأونة الأخيرة، سلسلة من أعمال العنف، أسفرت عن مقتل 100 سجينا على الأقل.