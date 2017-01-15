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مقتل 7 مدنيين في إنفجار شرق أفغانستان

  • 15/01/2017
  • النهار اون لاين
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مقتل 7 مدنيين في إنفجار شرق أفغانستان تحميل الملف

أكدت وزارة الداخلية الافغانية، أن 7 مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران، في انفجار وقع في مقاطعة ننجرهار شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، "استهدفت قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق سيارة تنقل مدنيين في قرية بارغولي  بمنطقة باشيراغام في مقاطعة ننجرهار في وقت مبكر من اليوم، وأسفر الإنفجار عن مقتل 7 مدنيين واصابة اثنين آخرين". وأدانت الوزارة هذا الهجوم الارهابي بعبارات شديدة اللهجة، وفقا للبيان. وقتل ما يربو على 2560 مدني وأصيب ما يزيد على 5830 في الـ 9 أشهر الأولى من هذا العام، في حوادث متعلقة باعمال العنف في افغانستان، وفقا للارقام التي نشرتها مهمة الأمم المتحدة في البلاد. ومازالت الاشتباكات البرية هي السبب الاساسي لوقوع خسائر في جانب المدنيين، ويأتي بعدها الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي يتم شنها بعبوات ناسفة بدائية الصنع. 

موضوع : مقتل 7 مدنيين في إنفجار شرق أفغانستان
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