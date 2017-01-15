20 غريقا بعد انقلاب قارب بنهر في الهند

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن 20 شخصا لقوا حتفهم غرقا، بعد انقلاب قارب في نهر بمنطقة بيهار بشرق الهند.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن الحادث وقع في نهر الجانجس، عندما كان مجموعة من الأشخاص يستقلون قاربا للإنتقال إلى مكان بصدد الإحتفال بمناسبة بدء مهرجان الحصاد. ونقلت الوكالة، عن مسؤول بإدارة الكوارث قوله، أن "القارب كان يقل 50 شخصا، أي أكثر من طاقته البالغة 30 شخصا ما تسبب في انقلابه"، مشيرا أنه "تم إنتشال 24 جثة في حين تمكن ما بين 10 و12 شخصا من السباحة حتى الشاطئ، وتم إنقاذ 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج". ولا تزال عملية البحث والإنقاذ متواصلة.