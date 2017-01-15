مكسيكي يتوجه إلى بوتين بطلب غريب

طلب مواطن مكيسكي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التدخل لإنقاذ بلاده من السيساسين المكسيكين الفاسدين.

وقال المكسيكي في تغريدة عبر حسابه الشخصي الذي يحمل اسم "Freppo Sovietico"، إن "الولايات المتحدة تستلم كل الموارد من المكسيك، ولا يوجد إنسان قادر على الوقوف أمام هؤلاء السياسيين المكسيكيين الفاسدين الذين يهدرون ويسرقون". وأضاف، أن "المكسيك تنزف دما اليوم جراء النهب، فلاديمير بوتين تحتاجك أمريكا اللاتينية". وحققت هذه التغريدة انتشارا واسعا على مواقع التواصل.