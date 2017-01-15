الجيش النّيجيري يقضي على 13 إرهابيا من جماعة بوكو حرام ويحرّر 58 أسيرا

ذكر الجيش النّيجيري اليوم الأحد، أنّ جنوده قتلوا 13 مشتبهاً بهم من جماعة "بوكو حرام"، خلال عمليات تطهير في بلدتي "بومبوش" و"شينبايا" بمنطقة بورنو ، شمال شرق نيجيريا.

وقال ساني عثمان، مدير الادارة العامة للجيش في بيان بمنطقة "مايدوجوري"، إنه تم تنفيذ العمليات يومي الخميس والجمعة الماضيين. وأضاف عثمان أنّ قوات الجيش أنقذت أيضاً 58 شخصاً، من بينهم 35 امرأة و23 طفلاً كانوا أسرى لدى الإرهابيين.وتابع خلال العمليات، واجهت القوات مقاومة شرسة من الإرهابيين المشتبه بهم، تم تحييد ثمانية منهم في مختلف أنحاء منطقة سينبايا". وذكر عثمان "في إطار عمليات التطهير، للإرهابيين الفارين منها، شمال شرق البلاد، نفذت القوات بشكل مستمر مداهمات ودوريات وعمليات تطويق أمني".



