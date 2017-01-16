الفلسطينيون يرحبون بالبيان الختامي لمؤتمر باريس

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد، بالبيان الختامي لمؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط "الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب ما صرح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات .

ودعا عريقات المؤتمر الذي استضافته فرنسا إلى "الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورأى رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن ما خرج به مؤتمر باريس "مكمل لقرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان".

ولفت إلى أن "فلسطين ستتابع نتائج المؤتمر ومخرجاته مع الخارجية الفرنسية، لتطبيق بنوده والوصول الى إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وانضمامها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".