الرئيسية أخبار عالمية ترامب يؤكد أن دول أخرى ستغادر الاتحاد الأوروبي بعد بريطانيا

ترامب يؤكد أن دول أخرى ستغادر الاتحاد الأوروبي بعد بريطانيا

  • 16/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 233
  • 0
ترامب يؤكد أن دول أخرى ستغادر الاتحاد الأوروبي بعد بريطانيا تحميل الملف

واصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، انتقاد سياسة الاتحاد الأوروبي وألمانيا المتعلقة بالهجرة، خلال مقابلة مشتركة مع صحيفتي "ذا تايمز" البريطانية و"بيلد" الألمانية.

وقال ترامب إن المزيد من بلدان الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تخرج من التكتل بسبب الهجرة، مشيرا إلى أن ألمانيا على وجه الخصوص قد ارتكبت خطأ بالسماح للكثير من اللاجئين بالدخول إلى البلاد.وأضاف ترامب "في حال استمرار تدفق اللاجئين إلى أجزاء مختلفة من أوروبا .فإنني أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على التكتل لأن الناس غاضبون حيال هذا الموضوع".

وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن ليحدث لولا إجبار بريطانيا على استقبال المزيد من اللاجئين.

وأعرب عن اعجابه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال المقابلة، لكنه قال إنها ارتكبت خطأ بالترحيب بعدد غير محدود من اللاجئين.وأضاف ترامب "اعتقد انها ارتكبت خطأ كارثياً للغاية وهو استقبال كل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، استقبال جميع الأشخاص من دون معرفة من أي مكان قدموا. لا أحد يعرف حتى من أين قدموا".

موضوع : ترامب يؤكد أن دول أخرى ستغادر الاتحاد الأوروبي بعد بريطانيا
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: