إيران.. حكام البحرين سيتحملون مسؤولية تبعات إعدام الشبان الثلاثة

قالت طهران إن حكام البحرين سيتحملون المسؤولية عن تبعات خطواتهم المتطرفة، حيث أدانت بعبارات شديدة اللهجة إقدام السطات البحرينية على تنفيذ حكم الإعدام في حق 3 سجناء شيعة بتهم متعلقة بـ"الإرهاب".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله، إن "غياب الشفافية في سير المحاكمة غير العادلة لهؤلاء المواطنين الثلاثة أمر أجمعت عليه الأوساط الدولية والحقوقية وكافة المنظمات الشعبية في أرجاء العالم". وقال قاسمي، حسب الوكالة، أن "النظام البحريني، وبهذه الخطوة الطائشة، قد أظهر مرة أخرى أنه لا يبحث عن حل سلمي، وفتح طريق لإنهاء الأزمة البحرينية، بل إنه يصر دوما على اتباع الحل الأمني والقمعي وأعمال القتل الوحشية للمحتجين العزل".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من دواعي الأسف أن النظام البحريني، في الوقت الذي يؤكد فيه الشعب البحريني وزعماؤه السياسيون والدينيون والأوساط الدولية على حل الأزمة البحرينية عبر الحوار والتعامل، يصعد من تعامله الأمني ويفرض القيود ويمارس الضغوط على قادة المعارضين ويعدم المعتقلين السياسيين، وبذلك يغلق الطريق أمام أي نوع من التفاوض والحوار السياسي يوما بعد يوم ويسوق البلاد نحو انسداد سياسي".

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي، صرح، في وقت سابق من الأحد، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014، اسفرت عن مقتل شرطي. وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنيين البحرينيين: عباس السميع صاحب 27 عاما، وسامي مشيمع 42 عاما، وعلي السنكيس 21 عاما.