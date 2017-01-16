بالفيديو والصور.. ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة شحن تركيا إلى 37 شخصا

ارتفع عدد ضحايا سقوط طائرة شحن تركية، صباح اليوم الاثنين، على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك، إلى 37 شخصا، بينهم 4 من طاقم الطائرة.

وكانت حصيلة سابقا قد ذكرت أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا. وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة هي من طراز بوينغ 747 حيث كانت تضمن رحلة من هونغ كونغ إلى إسطنبول مرور عبر مطار "مناس" الواقع بالعاصمة القرغيزستان بشكيك، أين سقطت فوق منازل تبعد نحو 25 كيلومتر من المطار. ورجح رئيس مركز إدراة الازمات في وزوارة الطوارئ القرغيزية، ان سبب سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية راجع إلى سوء الأحوال الجوية. ومن جانبها صرحت وزارة الصحة القرغيزية، أن 6 أطفال من بين ضحايا سقوط الطائرة على منازل السكان المتواجدة في مكان قريب من مدرج الهبوط في المطار.