ترامب يطالب بريطانيا باستخدام حق الفيتو لصالح الكيان الصهيوني

أفاد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب طلب من بريطانيا استخدام حق الفيتو "الرفض" في مجلس الأمن على أي قرار يمس دولة الكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس الأمريكي، أنه يستجه لتعيين صهره المسمى جاريد كوشنر وسيطا للتوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط. وكان ترامب، قد عين خلال الأيام الماضية، زوج ابنته إيفانكا جاريد كوشنر مستشارا في البيت الأبيض. وكشف ترامب، أن صهره كوشنر سيساهم كثيرا في تسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لأنه يعرف المنطقة جيدا. ويشار ، إلى أن جاريد كوشنر هو من عائلة يهودية ثرية، ويبلغ من العمر 35 عاما، وكان يعمل في مجال الإستثمار والتطوير العقاري قبل أن يستقيل لينتقل إلى منصبه الجديد في الإدارة الأمريكية الجديدة.