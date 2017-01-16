مسلحون مجهولون يغتالون مسؤولا حكوميا بأفغانستان

أطلق مسلحون مجهولون النار، اليوم الاثنين، على مسؤول حكومي في منطقة بول خمري، الواقعة بمقاطعة بغلان شمال أفغانستان، ما أدى إلى مقتله في عين المكان، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة المقاطعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة جاويد باشارات، في تصريحات صحفية أن "مسلحين مجهولين قتلوا رئيس قسم التنمية في مقاطعة بغلان المسمى "محمد صفا ساناي" رميا بالرصاص، في وقت مبكر من صباح اليوم، ثم لاذوا بالفرار". وأشار المسؤول الافغاني، إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة.