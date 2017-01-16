السلطات القرغيزية تكشف سبب سقوط الطائرة التركية في بشكيك

رجحت السلطات القرغيزية، اليوم الإثنين، أن سبب سقوط طائرة شحن تركية على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة بشكيك، قد يكون خطأ ارتكبه الطيار تمثل في سوء تقدير المسافة أثناء عملية الهبوط.

وكانت تقرير إعلامية، قد كشفت سابقا أن سبب سقوط الطائرة راجع إلى سوء الأحوال الجوية، بينما أكدت السلطات القرغيزية، أن الرؤية كانت واضحة وتسمح بالهبوط. كما أوضحت نفس السلطات، أن الطائرة التركية كان من المفترض أن تهبط في بشكيك للتزود بالوقود، وقد طلب الطيار في الساعة 07:17 من برج المراقبة السماح له بالهبوط، وأن الظروف كانت تسمح بذلك، مشيرة إلى أن طائرة ركاب هبطت قبلها، كما أن 11 طائرة أخرى هبطت في المطار في نفس الليلة. وخلف هذا الحادث مقتل 37 شخصا بينهم 4 من طاقم الطائرة و6 أطفال.