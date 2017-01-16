توقيف مغربي بتهمة تجنيد ارهابيين في صفوف داعش باسبانيا

أوقفت الشرطة الاسبانية، اليوم الاثنين، في مدينة سان سيباستيان شخص من أصول مغربية والذي كان حسب وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية "يرأس خلية لتجنيد الارهابيين من أجل ارسالهم إلى تركيا حيث يتدربون على القيام باعتداءات في أوروبا" بأوامر من التنظيم المسمى الدولة الاسلامية "داعش".

وتجدر الإشارة أن الشخص الموقوف كان ينشط كثيرا و يستغل عمله كمدرب ملاكمة "للتقرب من الفئة الهشة من الشباب الذين يسهل التأثير عليهم". وأوضح نفس المصدر ان الشخص الموقوف انضم إلى "تنظيم داعش منذ 2010" مضيفا أنه أعلن عن دعمه للتنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث أكد ضرورة "الانضمام إلى المنظمة الارهابية من خلال حث الشباب على السفر إلى مناطق الصراع".

وتمكن المحققون من ربط علاقة بين الشخص الموقوف وعنصر آخر من نفس التنظيم شهر نوفمبر الماضي في ستراسبورغ "فرنسا" كما اعتقلت قوات الأمن الاسبانية خلال الأسبوع الماضي في عمليات متفرقة ثلاثة أشخاص على علاقة بالتنظيم الإرهابي. و ذكرت الخارجية الاسبانية أن اسبانيا نجحت في القضاء على 181 ارهابيا منذ 2015.