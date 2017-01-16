وزير الخارجية الأمريكي الجديد سنركز على القاعدة والإخوان المسلمين بعد داعش

صرح وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ريكس تيلرسون، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن من الضروري التركيز على محاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش. وقال تيلرسون إن على بلاده تدمير التنظيم من أجل التركيز على تنظيمات أخرى كالقاعدة والإخوان المسلمين. وأضاف، إن القضاء على تنظيم داعش يجب أن يكون على قمة أولوياتنا في الشرق الأوسط، وإن التخلص منه يجب أن يكون الخطوة الأولى لزعزعة قدرات المجموعات الأخرى، والأفراد الذين تعهدوا بضرب بلادنا وحلفائنا وسيسهم زوال التنظيم بزيادة تركيز اهتمامنا على وكلاء الإسلام الأصولي، مثل تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين، وعناصر أخرى داخل إيران. وتابع، إن عملية القضاء عليهم لن تكون في أرض المعركة فحسب بل يجب علينا الفوز بحرب الأفكار، وإذا تم تثبيت هذه السياسة فإنني سأعمل على أن تقوم وزارة الخارجية بدورها في دعم جميع المسلمين حول العالم الذين يرفضون الإسلام الأصولي بكل أشكاله.