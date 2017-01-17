بالفيديو .. صاعقة قوية تضرب طائرة روسية بعد إقلاعها بدقائق

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية فيديو يظهر لحظة ضرب صاعقة قوية لطائرة روسية بعد إقلاعها بدقائق من مطار موسكو.

ويظهر الفيديو طائرة بوينغ طراز 747 تحلق في السماء وسط عاصفة قوية مطرية قوية، قبل أن تضربها صاعقة.

ووفقا للصحيفة، فإن الصاعقة التي ضربت الطائرة لم تسبب أذى جسديا، فيما عاش ركاب الطائرة ساعتين من الرعب قبل وصول طائرتهم إلى مطار سوتشي الدولي في منطقة أدلر بمنتجع سوتشي على ساحل البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم المطار إنه تم استجواب قائدي الطائرة، وقام الموظفون بإخضاع الطائرة للكشف التقني.