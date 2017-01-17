البرلمان الأوروبي يعلن رسميا أسماء المترشحين لرئاسته

أعلن البرلمان الأوروبي رسميا عن أسماء المرشحين لخوص انتخابات رئاسته المزمع إجراؤها الثلاثاء، لاختيار رئيس له، خلفا لرئيسه الحالي مارتن شولتز .

وانطلقت الاثنين، أولى جلسات البرلمان الأوروبي لعام 2017، حيث تم تحديد انتخاب رئيس للبرلمان على رأس أجندته.

وأعلن شولتز أسماء المرشحين خلال الجلسة العمومية، وهم الإيطاليان " إليونورا فورينزا" عن كتلة الشمال اليسار الأخضر، و"جياني بيتيلا" عن كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، والبريطاني "جان لامبرت" عن كتلة تحالف الخضر- أوروبا الحر، والبلجيكي " جاي فيرهوفشتات" عن كتلة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، والإيطالي " أنطونيو تاجاني" عن حزب الشعب الأوروبي، والروماني "لاورينتيو ريبيجا" عن كتلة أوروبا للشعوب والحريات، والبلجيكية " هيلغا ستيفنز" عن كتلة الاصلاحيون والمحافظون الأوروبيون.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات اليوم الثلاثاء، حيث سيسمح لكل مرشح إلقاء كلمة مدتها ثلاث دقائق، في الجلسة العمومية التي سيرأسها للمرة الأخيرة رئيسه الحالي شولتز، وبعد ذلك ستبدأ الجولة الأولى من الانتخابات السرية، حيث سيفوز المرشح الذي سيحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات النواب في البرلمان البالغ عددهم 750 نائب.

وستنظم جولة ثانية، وثالثة في حال لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة، وفي الجولة الرابعة والأخيرة سيتنافس المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز بمنصب رئيس البرلمان من حصل على الأغلبية البسيطة (أكثر من النصف مهما كان عدد الحضور).