وزير النفط الإيراني يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق قرار أوبك بخفض الإنتاج

توقع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أمس الاثنين، ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن خفض مستوى الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مطلع جانفي الجاري.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن زنكنة قوله إنه على ثقة بأن الدول الأعضاء في "اوبك" وغير الأعضاء فيها ستلتزم بقرار خفض الإنتاج معربا عن أمله في أن يتم التخلص من الفائض بالسوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. وأضاف الوزير الإياني أن الأسعار شهدت في الوقت الحالي ارتفاعا بسبب تأثرها بالعامل "النفسي" لقرار "أوبك" في خفض الإنتاج مشيرا إلى أن بلاده ستشهد في شهر جانفي الجاري "آثارا ملموسة أكثر" لهذا القرار على أسعار النفط .

وعلى الصعيد ذاته نفى زنكنة صحة تجميد بعض الدول للعوائد النفطية لطهران متوقعا في الوقت نفسه أن تصل مبيعات بلاده من النفط ومكثفاته 41 مليار دولار حتى 20 مارس المقبل. وأوضح أن العائدات المتوقعة لا تعني بالضرورة تحصيلها في هذا الموعد حيث من الممكن أن تتأخر العملية شهورا عدة. وكانت الدول المصدرة للنفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها اتخذت قرارا بتخفيض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل من النفط يوميا اعتبارا من الخامس من شهر جانفي الجاري.