الشرطة التركية تبدأ التحقيقات مع منفذ هجوم إسطنبول

بدءت الشرطة التركية في مدينة أسطنبول التحقيقات مع منفذ الهجوم على ملهى ليلي عشية رأس السنة الميلادية وذلك بعدساعات من اعتقاله، حسبما أفادت به وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء.

وكشف ذات المصدر، أنه بعد عملية تفتيش واسعة النطاق تمكنت الشرطة التركية من اعتقال المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الهجوم ويدعى عبد القادر مشاريبوف حيث كان يتواجد في شقة في حي "إسنيورت" بمدينة "إسطنبول" مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات. للإشارة، فقد نقلت وسائل إعلام تركية في وقت سابق عن مصادر في أجهزة الأمن، أن الشرطة حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم وهو من أوزبكستان ويلقب بـ "أبو محمد الخرساني" بعد هروبه إلى جهة مجهولة في أعقاب تنفيذ الجريمة.للذكر، فقد أسفر هجوم مسلح على ملهى ليلي عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مدينة اسطنبول إلى مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.