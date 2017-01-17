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مقتل 4 شرطيين أتراك في تفجير إرهابي بجنوب شرق البلاد

  • 17/01/2017
  • النهار اون لاين
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مقتل 4 شرطيين أتراك في تفجير إرهابي بجنوب شرق البلاد تحميل الملف

لقي 4 شرطيين أتراك حتفهم، أمس الإثنين، في تفجير استهدف سيارتهم بمدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن مصدر أمني قوله، إن عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني فجروا قنبلة تقليدية الصنع زرعوها على جانب الطريق بمنطقة سور التابعة لمدينة ديار بكر، أثناء مرور سيارة الشرطة، مشيرا إلى أن التفجير أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة. وأضاف، أنه فورا وقوع التفجير سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجريح إلى المستشفى الذي لفض أنفاسه الأخيرة متأترا بجروجه.

موضوع : مقتل 4 شرطيين أتراك في تفجير إرهابي بجنوب شرق البلاد
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