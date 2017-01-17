العثور على 6 جثث مقطوعة الرأس في المكسيك

لقي 10 أشخاص حتفهم بولاية غيريرو المكسيكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفاد به مصدر أمني مكسيكي اليوم الثلاثاء.

وكشف ذات المصدر، أن الشرطة عثرت على 6 جثث مقطوعة الرأس داخل سيارة في مدينة تشيلبانسينغو عاصمة ولاية غيريرو، فيما عثرت على 4 قتلى آخرين في مدينة تشيلابا بالولاية ذاتها، اثنين منهم في أحد شوارع المدينة، وآخرين في منزل. للتذكير تشهد ولاية غيريرو المكسيكية عمليات إجرام، وذلك بسبب حروب تخوضها عصابات منظمة فيما بينها بغية تحقيق السيطرة على ترويج المخدرات.