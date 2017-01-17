هولاند لترامب.. الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى نصيحة خارجية

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي" لا يحتاج إلى نصيحة خارجية تقوله له ما ينبغي أن يفعله".

وجاء تصريح هولاند ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على موضوعات تخص الاتحاد الأوربي وحلف الناتو في مقابلة مع صحيفتي "ذا تايمز أوف لندن" البريطانية و"بيلد" الألمانية نشرتا أمس الاثنين. وأضاف هولاند في مراسم تكريم السفيرة الأمريكية المنتهية ولايتها جين هارتلي "إن أوروبا ستكون دائما مستعدة لمواصلة التعاون عبر الأطلسي لكنها ستؤسس قراراتها بناء على مصالحها وقيمها". وقال هولاند أيضا إن الناتو "سيكون منظمة عفى عليه الزمن عندما تصبح التهديدات أيضا عفى عليها الزمن".

وكان ترامب قال إن مستقبل الاتحاد الأوروبي "صعب جدا" وما كان يمكن أن يكون هناك بريكست إذا لم يرغم الناس على استقبال اللاجئين. وأضاف ترامب أن "الناتو منظمة عفى عليها الزمن لأنها لم تعالج الإرهاب" واشتكي من أن أعضاء كثر في الكتلة لا يدفعون ما يجب عليهم وهو أمر" ليس عادلا بالنسبة للولايات المتحدة" بحسب قوله.