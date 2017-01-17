منفذ هجوم إسطنبول اعترف بجريمته

كشف محافظ اسطنبول واصب شاهين اليوم الثلاثاء، إن منفذ الهجوم في الملهى الليلي "رينا" عبد القادر مشاريبوف اعترف بارتكابه الجريمة.

وأضاف شاهين، أن منفذ الهجوم الإرهابي في اسطنبول ليلة رأس السنة هو مواطن أوزبيكي تلقى تدريبا في أفغانستان. موضحا، أن مشاريبوف دخل تركيا بشكل غير شرعي من الحدود الشرقية، مشيرا إلى وجود شخص ساعد منفذ الهجوم. ووعد بكشف نتيجة التحقيقات لاحقا. وعلى حد قوله، فإن بصمات مشاريبوف تدل على أنه منفذ العملية بالفعل، مبرزا إلى أن الإرهابي البالغ 33 عاما يتحدث بأربع لغات. وحسبما أفادت به وسائل إعلام تركية، فإن مشاريبوف كان يختفي في 5 شقق سرية بعد أن تمكن من الهروب وقبل إلقاء القبض عليه. يذكر، أن قوات الأمن ألقت كذلك القبض على 4 من مواطني العراق في إطار العملية الأمنية الخاصة بالتحقيق في الهجوم الإرهابي في ملهى "رينا". كما عثرت الشرطة في الشقة التي كان يقيم فيها مشاريبوف على 197 ألف دولار أمريكي. كما قامت الشرطة بعد القبض على الإرهابي المذكور بحملة مداهمات في أكثر من 150 موقعا في اسطنبول واعتقلت 50 شخصا، بينهم مواطنون من مصر والصومال والسنغال وقرغيزيا.