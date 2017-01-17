لاجئة عربية في ألمانيا ذات 8 سنوات تعرض نفسها للبيع

أقدمت لاجئة لبانانية في ألمانيا، بنشر إعلان على موقع إلكتروني، تعريض فيه نفسها للبيع، ما ستدعى تدخل شرطة منطقة لوهنه بمدينة الراين فيستفاليا وفتح تحقيق يندرج قي قضية "التجارة بالبشر".

وقال موقع "دويتشه فيله" الألماني، استنادا للتحقيقات، إن اللاجئة التي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات، عرضت نفسها للبيع مقابل 42 ألف أورو، موضحة أن الطفلة قامت بنفسها بنشر الإعلان في الإنترنت من دون علم أسرتها. وأضاف الموقع، أن الفتاة هي لاجئة لبنانية وصلت إلى المانيا قبل عامين رفقة عائلتها وهم يقيومن في مركز لإيواء اللاجئين في منطقة لوهنة. وأشار نفس المصدر، إلى أن والد الطفلة نفى علمه بالقضية، أي أن الطفلة قامت لوحدها ودون علم ابيها بنشر الإعلان على تطبيق "شبوك" مرفوقا بصورتها. بينما قررت الشرطة فحص الأجهزة الخاصة بالعائلة، كما أمرت الموقع الالكتروني بحذف الإعلان