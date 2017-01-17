إنهاء عملية البحث عن الطائرة الماليزية المختفية منذ سنة 2014

أعلنت كل من ماليزيا والصين وأستراليا، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المختفية منذ العام 2014.

ونقلت مصادر إعلامية عن بيان مشترك للدول الثلاث، أن "أعمال البحث المستمرة منذ تحطم الطائرة وإلى اللحظة لم تسفر عن تحديد موقع تحطم الطائرة بدقة".وأعربت الأطراف المشاركة في عملية البحث في بيانها عن "أسفها" لإنهاء أعمال البحث وعن أملها في الوصول إلى أي معلومات قد تقود إلى موقع الطائرة أو تمكن من تحديد أسباب اختفائها مستقبلا.

وكانت طائرة الماليزية من طراز "بوينغ 777"، قد اختفت أثناء رحلتها من العاصمة الماليزية كوالالمبور، إلى العاصمة الصينية بكين، في مارس 2014، وعلى متنها 239 شخصا، أغلبهم من الصينيين. وبلغت مساحة البحث، التي أجرتها الطواقم من الدول الثلاث، أكثر من 120 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي، بتكلفة بلغت 150 مليون دولار، وهي عملية البحث الأكبر في تاريخ الطيران.